Горбуша в духовке на новогодний стол. Даже соус вымакивают хлебом

На Новый год стол ломится от яств, но далеко не все могут есть майонезные салаты и жареное мясо. Приготовьте великолепную рыбку в духовке, запечённую вместе с овощами, травами и соусом! Это простое, но невероятно вкусное и полезное блюдо.
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