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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Льюис Хэмилтон: «Это худший для меня старт сезона за всю карьеру – даже хуже, чем в 2009 году»

Пилот «Мерседеса» в трех стартовых гонках сезона сумел заработать 8 очков. На Гран-при Австралии Хэмилтон не сумел добраться до финиша – Льюис был вынужден сойти с дистанции из-за поломки двигателя.

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