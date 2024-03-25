Путин: Террористы хотели посеять панику в России, но встретили единение

Лидер Российской Федерации Владимир Путин обратил внимание на то, что те, кто устраивал террористическую атаку в «Крокус сити холле», надеялись на то, что они смогут разобщить граждан и заставить их паниковать.
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