Виктория Исакова встретила 50-летие в Театре имени Пушкина — там она служит 25 лет. Вечер устроили после спектакля «Повод остаться»: поздравить актрису пришли близкие друзья и коллеги, а среди гостей оказался Федор Бондарчук.