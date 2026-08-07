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Кевин Дюрэнт недоволен своим рейтингом среднего броска в NBA 2K27: «У меня бомбит»

Разработчики баскетбольного симулятора NBA 2K опубликовали список 10 лучших снайперов со средней дистанции в новой версии игры.

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