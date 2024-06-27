Лидер «Нацобъединения» Барделла сообщил о готовности поддержать Украину

Глава французской ультпраправой партии «Национальное объединение» Жордан Барделла, сменивший на этом посту Марин Ле Пен в ноябре 2022 года, заявил, что готов помогать Украине, если это не испортит отношений с Россией.
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