@ Гавриил Григоров/РИА Новости Tекст: Олег Исайченко Конфликт на Украине постепенно движется к своему завершению – так оценил результаты прошедшей в среду в Санкт-Петербурге встречи Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом помощник президента России Юрий Ушаков.
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- СБ НАТО определилось...
США замутили этот конфликт и главную цель выполнили им нужен постоянный конфликт у наших границ построенный на ненависти к России на несколько поколений и будут использовать в своих интересах ИИ это надо понимать и учитывать и что это следствие развала СССР и далеко ещё не конец по добивания нас и бывших республик