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Российскую спортсменку дисквалифицировали за избиение лошади

Российскую спортсменку дисквалифицировали за избиение лошади

Девушку ранее уже наказывали за жестокое обращение с животным.Pr Scr youtube.com/@KsuHorse--> Федерация конного спорта России (ФКСР) дисквалифицировала всадницу Ксению Костыгову за жестокое обращение с лошадью, сообщил главный тренер сборной России по конному спорту Владимир Белецкий.

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