Российскую спортсменку дисквалифицировали за избиение лошади

Девушку ранее уже наказывали за жестокое обращение с животным.Pr Scr youtube.com/@KsuHorse--> Федерация конного спорта России (ФКСР) дисквалифицировала всадницу Ксению Костыгову за жестокое обращение с лошадью, сообщил главный тренер сборной России по конному спорту Владимир Белецкий.