Академик Зелёный сравнил аварию «Луны-25» с промахом «Луны-1» в 1959 году

Авария со станцией «Луна-25» — такое же недоразумение, как с промахом «Луны-1» в 1959 году, заявил научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН, научный руководитель первого этапа лунной программы РФ академик Лев Зелёный.