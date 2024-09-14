Академик Зелёный сравнил аварию «Луны-25» с промахом «Луны-1» в 1959 году

Авария со станцией «Луна-25» — такое же недоразумение, как с промахом «Луны-1» в 1959 году, заявил научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН, научный руководитель первого этапа лунной программы РФ академик Лев Зелёный.
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