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Финансовое состояние ООО «Липецкий аэропорт» резко ухудшилось в 2024 году

Финансовое состояние ООО «Липецкий аэропорт» резко ухудшилось в 2024 году

Финансовые результаты ООО «Липецкий аэропорт» значительно ухудшились в 2024 году. Согласно отчетности на сайте Rusprofile, выручка компании упала в десять раз, составив 2,3 млн рублей, годом ранее показатель был на урвоне 21,2 млн рублей.

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