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Роскачество: отопление не отключат раньше, чем будет выполнено одно условие

Роскачество: отопление не отключат раньше, чем будет выполнено одно условие

Несмотря на резкое потепление во многих российских городах, отопление в квартирах пока не отключают. Средняя температура воздуха должна в течение пяти суток быть не ниже 8 градусов тепла – только в этом случае батареи станут холодными, пояснили RT пресс-службе Роскачества.

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