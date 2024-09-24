Алаудинов: ВСУ массово покидают позиции в Курской области

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) массово покидают позиции в Курской области. Об этом заявил в эфире "СоловьевLive" генерал-майор, командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Апти Алаудинов.
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