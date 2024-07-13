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Земский Вестник

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Начали работу первые в России телефонные станции

Начали работу первые в России телефонные станции Первые телефонные станции начали работу 13 июля 1882 года в Петербурге, Москве, Одессе и Риге.

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