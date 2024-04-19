Котлета ди полло с трюфельным маслом

Чем котлета ди полло отличается от обычной котлеты? Она – с ванилью и… Узнаете из видео. Ингредиенты: Картофель 600 г Фарш куриный 200 г Сливки 20 % 200 мл Куриная грудка 180 г Морковь 100 г Лук шалот 50 г Грибы белые сушёные 30 г Хлеб белый 60 г Яйцо куриное 1 шт Масло трюфельное […].