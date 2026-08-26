Юрий Ильинов

«Последний яростный бой»: под Ростовом нашли братскую могилу двух самолётов В донской земле на окраине села Мариенгейм в одной локации были обнаружены обломки сразу двух боевых машин. Советский штурмовик Ил-2 и немецкий бомбардировщик Junkers Ju-88 лежали в земле в непосредственной близости друг от друга. Информация о находке появилась на официальной странице военно-исторического объединения «МИУС ФРОНТ». Глава поискового отряда Андрей Кудряков лично подтвердил информацию о начале масштабных раскопок. С самого первого дня он активно делился с общественностью новостями о ходе работ на месте обнаружения самолётов. Каждая деталь, поднятая из земли, становилась частью большой головоломки. «Лететь на штурмовку линии Густавфельд-Мариенгейм было равносильно самоубийству, — вспоминает глава поисковиков Андрей Кудряков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». — Гансы расставили свои зенитки, казалось, на каждую кочку, под каждый куст. Экипажи ИЛов, состоявшие сплошь из молодых лётчиков, совещались, как организовать удар и какой взять боезапас». Ранним утром 20 августа 1943 года штурмовой полк поднялся в небо, чтобы выполнить последнее задание. Советские лётчики знали, что немецкая артиллерия останавливает части прорыва фронта заградительным огнём. Промедление было смерти подобно, и они пошли на верную гибель. Эти молодые люди сознательно выбрали свой последний бой, не имея права на ошибку. Тайна двух воронок: как «летающий танк» встретил «Юнкерс» В ходе экспедиции поисковики обнаружили место падения штурмовика, который зарылся глубоко в чернозём. Работа была ювелирной, ведь каждый фрагмент приходилось буквально выцарапывать из плотного грунта. «Бережно, деталь за деталью, косточка к косточке поднимали мы закопавшуюся в землю машину», — отметил участник раскопок. Итогом кропотливой работы стало извлечение многочисленных обломков легендарного «летающего танка». Однако главный сюрприз ожидал исследователей в больших воронках, расположенных поблизости от места падения штурмовика. В них находилось не меньшее количество «железа», принадлежавшего абсолютно другой машине. Ключевой уликой стала табличка с авиамотора, которая сохранилась практически в идеальном состоянии. Именно эта деталь позволила установить личность второго участника воздушного боя. Идентификация показала, что рядом с советским штурмовиком покоится немецкий бомбардировщик Junkers Ju-88А5. Соседство двух самолётов противостоящих армий в одной точке — явление крайне редкое для полевой археологии. Это натолкнуло исследователей на смелую гипотезу о финале того самого августовского боя. Специалисты предположили, что экипажи машин могли пойти на таран в критический момент сражения. «Такое соседство — большая редкость и одновременно наглядное свидетельство того, насколько плотным и бескомпромиссным было противостояние в донском небе в 1943-м», — подчёркивает Андрей Кудряков. Судьба пилотов: работа продолжается Версия о воздушном таране выглядит всё более убедительной на фоне обнаруженных обломков. Историки отмечают, что конец августа 1943 года был временем ожесточенных сражений за Донбасс. Именно тогда советская авиация пыталась любой ценой прорвать оборону вермахта на реке Миус. Найденные обломки могут стать ключом к разгадке судьбы обоих экипажей. Сейчас специалисты продолжают кропотливую работу по восстановлению полной картины того трагического дня. Главная цель — установить имена всех пилотов, которые нашли свой покой в донской земле. Поисковики намерены отыскать родственников погибших лётчиков, чтобы сообщить им о месте падения. Для этого планируется поднять архивы военных частей и провести ряд исторических экспертиз. в России выпустили уникальную миниатюру к 80-летию Победы,