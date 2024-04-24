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Как приготовить вкуснейшие сытные фрикадельки по-итальянски

Как приготовить вкуснейшие сытные фрикадельки по-итальянски

Как приготовить вкуснейшие сытные фрикадельки по-итальянски Алёна Юрьева Фрикадельки, или «полпетицце», как их называют в Италии, – это неотъемлемая часть итальянской кухни, которая покорила сердца гурманов по всему миру.

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