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FiNE NEWS

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МИД России предупредил о возможных ударах по британским военным объектам на Украине в ответ на действия ВСУ

Министерство иностранных дел Российской Федерации выступило с заявлением, в котором предупредило о возможных ответных ударах по британским военным объектам на территории Украины в случае продолжения атак со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) на российские территории.

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