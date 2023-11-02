Расчет «Корнета» поразил автомобиль боевиков с 5 км на Артемовском направлении

Бойцы гвардейского Костромского полка Воздушно-десантных войск продолжают выполнять боевые задачи по обнаружению и уничтожению военных объектов, техники и живой силы вооруженных формирований украинских националистов на Артемовском направлении.
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