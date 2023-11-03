Кристина Орбакайте и Алла Пугачева выиграли судебное разбирательство в России

Алла Пугачева и Кристина Орбакайте, фото: umagazine.ruБизнесмен Анатолий Рысаков попытался судиться с Аллой Пугачёвой и её дочкой, желая, чтобы они снесли пирсы на своих дачных участках в деревне Бережки, Солнечногорск.
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