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Кристина Орбакайте и Алла Пугачева выиграли судебное разбирательство в России

Кристина Орбакайте и Алла Пугачева выиграли судебное разбирательство в России

Алла Пугачева и Кристина Орбакайте, фото: umagazine.ruБизнесмен Анатолий Рысаков попытался судиться с Аллой Пугачёвой и её дочкой, желая, чтобы они снесли пирсы на своих дачных участках в деревне Бережки, Солнечногорск.

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