Зачем строятся укрепления в Крыму и в других западных регионах России

Идёт война, причём война жестокая и бескомпромиссная война. Война на выживание. Ставка в этой войне одна - существование России как суверенного и независимог.
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