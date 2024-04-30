Утверждены категории жителей России, которые смогут без комиссии оплачивать ЖКУ

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михaил Мишyстин.Правительство России утвердило категории граждан, которые с 1 июля смогут без комиссии оплачивать жилищно-коммунальные услуги и пени за неполные и несвоевременные платежи.
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