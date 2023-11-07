Женщина, годами отбивающаяся от сотен назойливых поклонников

- не надо жалеть, видимо, вы в то время были умнее, чем сейчас 😉

Алла Трубинская

Мне часто пишут малолетки, несмотря на нескрываемый возраст при фото. Мода у них что ли такая )))), приходится сообщать, что растлением малолеток я не занимаюсь ))))