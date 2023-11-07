«Женщина, годами отбивающаяся от назойливых поклонников и перебирающая их десятками (сотнями), никогда не сможет понять, каково это - быть отвергаемым раз за разом, десятками-сотнями раз, многие годы.
Женщина, годами отбивающаяся от сотен назойливых поклонников
Комментарии
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Людмила Семенова
- не надо жалеть, видимо, вы в то время были умнее, чем сейчас 😉
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1 д.
Алла Трубинская
Мне часто пишут малолетки, несмотря на нескрываемый возраст при фото. Мода у них что ли такая )))), приходится сообщать, что растлением малолеток я не занимаюсь ))))
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1 д.
ВС
Вадим Скоробогатов
ОЙ И ПОЖАЛЕЕТ ПОТОМ....
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1 д.
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