Психолог Гамаюн: потеря эмоционального контакта укажет на измену

Любящие супруги обычно всегда делятся друг с другом какими-то новостями и обмениваются мыслями. Потеря эмоционального контакта и ментальной связи может указывать на измену, сообщила психолог Элена Гамаюн в беседе с Life.
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