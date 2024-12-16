Дипломат Жданова раскрыла потери наемников в зоне СВО

Около 6,5 тысячи из 15 тысяч иностранных наемников, прибывших на Украину, были уничтожены, сообщила исполняющая обязанности главы делегации России на переговорах в Вене по военной безопасности и контролю над вооружениями Юлия Жданова, опираясь на данные Минобороны России.
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