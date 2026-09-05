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В Екатеринбурге учительница уволилась из школы из-за ученика, предлагавшего ей секс

В Екатеринбурге учительница уволилась из школы из-за ученика, предлагавшего ей секс

ИА Регнум В Екатеринбурге учительница английского языка одной из местных школ уволилась из-за восьмиклассника, который обещал надругаться над преподавателем и называл своих одноклассниц проститутками.

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Виктор

Терпилы, вы и есть терпилы. Не забудьте правильно проголосовать, как вы жто обычно делаете. Чтобы вас окончательно сделали колонией средней Азии 😉