Сотрудники полиции выявили в Северной Осетии хищение пенсионных средств на 9,3 млн рублей

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Северная Осетия - Алания в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявлена и задокументирована противоправная схема, связанная с незаконным оформлением трудовых пенсий по старости на льготных условиях.
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