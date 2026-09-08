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Происшествия

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Сотрудники полиции выявили в Северной Осетии хищение пенсионных средств на 9,3 млн рублей

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Северная Осетия - Алания в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявлена и задокументирована противоправная схема, связанная с незаконным оформлением трудовых пенсий по старости на льготных условиях.

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