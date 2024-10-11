Сайт города Актау
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Сайт города Актау

103 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

Балет "Лебединое озеро" прошёл с аншлагом в Актау

Балет "Лебединое озеро" прошёл с аншлагом в Актау

В настоящее время ансамбль хореографических миниатюр «Молодой балет Алма-Аты», когда-то созданный народным артистом Казахской ССР Булатом Аюхановым – педагогом и балетмейстером, официально превратился в Государственный академический театр танца Республики Казахстан.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх