Балет "Лебединое озеро" прошёл с аншлагом в Актау

В настоящее время ансамбль хореографических миниатюр «Молодой балет Алма-Аты», когда-то созданный народным артистом Казахской ССР Булатом Аюхановым – педагогом и балетмейстером, официально превратился в Государственный академический театр танца Республики Казахстан.
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