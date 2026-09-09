В Екатеринбурге объявлен режим беспилотной опасности после атак украинских дронов

Утром в среду в Екатеринбурге была объявлена угроза атаки украинских беспилотников. Жительница одного из микрорайонов опубликовала видеоматериалы с улицы, на которых видна дорога, парковка у многоэтажек и слышны сирены воздушной тревоги.