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Царьград

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Не включайте в рацион сёмгу и форель: Строгая рекомендация от врача

Не включайте в рацион сёмгу и форель: Строгая рекомендация от врача

Врач Елена Соломатина посоветовала не включать сёмгу и форель в свой рацион, и на это есть причины. Лучше покупать другую, крайне полезную рыбу.

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