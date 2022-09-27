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Украинская разведка открылась «злым русским хакерам»

Украинская разведка открылась «злым русским хакерам»

Текст: Евгений Крутиков Сильнейший удар нанесен по одной из ключевых спецслужб Украины: в открытый доступ попали данные о значительной части штатных сотрудников Службы внешней разведки страны.

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