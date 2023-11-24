В Курской области работодатель выплатил бывшему сотруднику более полутора миллиона рублей

<p style="text-align:justify"><strong>В Железногорске судебные приставы добились выплаты задолженности по заработной плате, также организация отдала бывшему сотруднику компенсацию за задержку и за причиненный моральный вред.
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