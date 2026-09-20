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Газета.ру

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Кравцов: школьникам начнут рассказывать об экономике родного края с 2026 года

Кравцов: школьникам начнут рассказывать об экономике родного края с 2026 года

С 2026/27 учебного года в курсе внеурочной профориентационной деятельности «Россия — мои горизонты» усилен региональный компонент — школьники будут знакомиться с экономикой своего региона, ведущими предприятиями и востребованными профессиями.

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