Кравцов: школьникам начнут рассказывать об экономике родного края с 2026 года

С 2026/27 учебного года в курсе внеурочной профориентационной деятельности «Россия — мои горизонты» усилен региональный компонент — школьники будут знакомиться с экономикой своего региона, ведущими предприятиями и востребованными профессиями.
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