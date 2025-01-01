Военнослужащие ЦВО встретили Новый 2025 год в регионах Урала, Сибири и Поволжья

Праздничный день для военнослужащих по призыву включал в себя проведение спортивно-массового праздника, просмотра новогодних отечественных кинофильмов и беседу на тему «Новый год: история возникновения праздника, традиции и обычаи».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии