Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

97 подписчиков

«МЮ» в финале, перл Кокорина про тюрьму, Брэди завершил карьеру, победа «Барсы», налоговый платеж Ротенберга и другие новости утра

1. «Манчестер Юнайтед» снова обыграл «Ноттингем Форест» (2:0) и вышел в финал Кубка английской лиги, где встретится с «Ньюкаслом».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх