Вучич: Сербы устали слушать про целостность Украины на фоне игнорирования Косова

Александр Вучич, лидер Сербии, в своем интервью радио и телевидению высказал мнение, что граждане его страны устали от затянувшейся процедуры евроинтеграции и разочарованы лицемерием некоторых международных политиков, которые, говоря о важности территориальной целостности Украины, не уважают территориальную целостность Сербии.
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