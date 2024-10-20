Вучич: Сербы устали слушать про целостность Украины на фоне игнорирования Косова

Александр Вучич, лидер Сербии, в своем интервью радио и телевидению высказал мнение, что граждане его страны устали от затянувшейся процедуры евроинтеграции и разочарованы лицемерием некоторых международных политиков, которые, говоря о важности территориальной целостности Украины, не уважают территориальную целостность Сербии.