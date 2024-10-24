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Пушков назвал логичным решение Моди и Рамапоса не встречаться со Стармером

Пушков назвал логичным решение Моди и Рамапоса не встречаться со Стармером

Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков прокоментировал решение главы ЮАР Сирила Рамапоса и премьера Индии Нарендры Моди посетить саммит БРИКС вместо встречи стран Содружества, где присутствует премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

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