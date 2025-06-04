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Спешно бежит из страны: избранник, который при всех подарил сибирские регионы узбекам улетает в Баку

Спешно бежит из страны: избранник, который при всех подарил сибирские регионы узбекам улетает в Баку

Avia.pro - СМИ В Ханты-Мансийском автономном округе разгорелся громкий скандал вокруг избранника местной Думы Халида Таги-Заде, который назвал Югру и часть Тюменской области «исторической родиной узбеков».

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Комментарии
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Анна Зареченская
Лала, никогда не спорь и не оспаривай русских. Ваша нация появилась именно русским, а так были вы ничто и никто! В люди вас вывели, но видно напрасно, мы и задвинуть можем обратно!
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11 мин.
Helen
Вот и тебя вернуть к ним на историческую родину, тварь
Ответить
3 мин.
Анна Зареченская
Сука азерская, гнать вас надо с наших земель, зажрались, обожрались русским хлебом!
Ответить
1 мин.
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