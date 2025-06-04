Спешно бежит из страны: избранник, который при всех подарил сибирские регионы узбекам улетает в Баку

Avia.pro - СМИ В Ханты-Мансийском автономном округе разгорелся громкий скандал вокруг избранника местной Думы Халида Таги-Заде, который назвал Югру и часть Тюменской области «исторической родиной узбеков».
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