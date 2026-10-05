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Мировое обозрение

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МВФ ожидает от Украины почти $1 млрд выплат до конца 2026 года

МВФ ожидает от Украины почти $1 млрд выплат до конца 2026 года

Главное в тезисах: Объем обязательств: до конца 2026 года Украина должна перечислить Международному валютному фонду $959,4 млн, из которых ближайший транш — $83 млн — приходится уже на 5 октября.

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