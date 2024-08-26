День Стрибога Славянские ведические празднества непосредственно в честь СТРибога приходились, на один из последних дней августа по современному календарю, не даром всегда на Руси август месяц считался СТРастным и в это время часто происходят неожиданные, СТРимительные в своем развитии события.
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