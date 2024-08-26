Велемудр. Мир т...
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Велемудр. Мир тесен.

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    В дни Стрибога просили не только о помощи в делах, но и о любви, а также о встрече с будущими избранниками....Веда Словена. Ден...
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    Врут! В лисичках встречается длинный толстый червяк, прогрызает ход вдоль ножки и иногда в шляпке.Почему лисички ни...

Веда Словена. День Стрибога. Зарев день

Веда Словена. День Стрибога. Зарев день

День Стрибога    Славянские ведические празднества непосредственно в честь СТРибога приходились, на один из последних дней августа по современному календарю, не даром всегда на Руси август месяц считался СТРастным и в это время часто происходят неожиданные, СТРимительные в своем развитии события.

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Комментарии
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Александр Николаевич
В дни Стрибога просили не только о помощи в делах, но и о любви, а также о встрече с будущими избранниками....
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15 час.

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