В Санкт-Петербурге 31 марта ожидается до +15 градусов

Существенных осадков не предвидится В Санкт-Петербурге в понедельник, 31 марта, ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
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