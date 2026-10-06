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SPLETNIK

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Эмбер Хёрд показала редкие кадры своей жизни в Европе после скандального развода с Джонни Деппом

Эмбер Хёрд показала редкие кадры своей жизни в Европе после скандального развода с Джонни Деппом

Эмбер Хёрд в редком посте в соцсетях показала, как живёт после "побега" из Голливуда в Европу с отходом от кинокарьеры из-за скандального развода с Джонни Деппом.

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