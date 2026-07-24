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Лавров передал Рубио подборку цитат Трампа о саммите на Аляске

Лавров передал Рубио подборку цитат Трампа о саммите на Аляске

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в ходе прошедшей встречи с госсекретарем США Марко Рубио передал ему подборку восторженных цитат американского лидера Дональда Трампа о саммите на Аляске.

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