Задоров об интервью: «Смогу что-то изменить в этом мире, надеюсь. Сейчас полный отстой творится»

«Разговор об этом зашел в июле. У меня был долгий разговор с женой и агентом [Дэном Мильштейном]. Мы взвесили все плюсы и минусы, и я подготовился к интервью… Для меня было важно высказаться лично.
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