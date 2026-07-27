Москва и Тегеран нашли два способа обнуления «Starlink», а Индия просто послала Маска куда подальше

Ну вот и настал тот долгожданный момент, когда Российская Федерация и Исламская Республика Иран синхронизировали свои подходы к нейтрализации глобальной системы спутниковой связи Илона Маска, переведя процесс противостояния в плоскость радиоэлектронной борьбы и физических угроз.
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