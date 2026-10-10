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Аргументы и Факты

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Зеленского ждёт страшное из-за жалоб на США: главная новость СВО 10 октября

Зеленского ждёт страшное из-за жалоб на США: главная новость СВО 10 октября

Пока Владимир Зеленский публично жалуется на администрацию Дональда Трампа, которая не спешит выполнять все требования Киева, украинская делегация 9 октября отправилась в Майами.

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