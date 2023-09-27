Fashion: Как живёт первая в России модель с ДЦП Анастасия Аброскина: Конный спорт, развод с мужем и двое детей на руках

Анастасия Аброскина – человек удивительной судьбы и необыкновенной силы воли. Она смогла преодолеть множество преград на пути к своей цели, стала шестикратной чемпионкой России по конному спорту и первой в стране моделью с диагнозом ДЦП.
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