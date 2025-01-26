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Но немного подождав, в Москве сделали ход конём

Но немного подождав, в Москве сделали ход конём

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Брат, ты что обиделся что-ли? Часть 3 Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация.

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Комментарии
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Samarium
Для них все бесплатно за счет нас, для которых ВСЕ очень даже платно и все дороже и дороже....
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14 час.
Silver Kont
1
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14 час.
оя
олег яковук
А не пора ли заканчивать быть  добринькими для всех соседей ,ну конечно кроме Белоруссов. Хватит за счёт Россиян всеми потугами их спасать. Что хорошего перенесли нам абхазы, мандарины которые в два три  раза дороже турецких или мараканских и все .У нас ЖКХ каждый год растет в том числе электричество а им почти даром перенаправляет. Бизнесс у них понимаете в России. А что же они не поднимают его у себя. Нашим бизнесменам не дают и сами кроме майнинга не чего не востанавливают. Если там все восстановить будет не хуже чем в Турции. И экономика Абхазии процветала бы. Вот только кучка живёт хорошо а остальные существуют.
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11 час.

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