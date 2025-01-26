Но немного подождав, в Москве сделали ход конём

оя

олег яковук

А не пора ли заканчивать быть добринькими для всех соседей ,ну конечно кроме Белоруссов. Хватит за счёт Россиян всеми потугами их спасать. Что хорошего перенесли нам абхазы, мандарины которые в два три раза дороже турецких или мараканских и все .У нас ЖКХ каждый год растет в том числе электричество а им почти даром перенаправляет. Бизнесс у них понимаете в России. А что же они не поднимают его у себя. Нашим бизнесменам не дают и сами кроме майнинга не чего не востанавливают. Если там все восстановить будет не хуже чем в Турции. И экономика Абхазии процветала бы. Вот только кучка живёт хорошо а остальные существуют.