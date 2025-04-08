Юлия Банишевская Мародёрство ВСУ в Курской области побило все рекорды цинизма. Помимо того, что боевики грузовиками вывозили добро из чужих домов, они ещё и продавали украинцам абонементы на разграбление оккупированной Суджи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии