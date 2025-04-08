БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Правду раскрыла фотография в интернете: ВСУ продавали украинцам мародёрские шоп-туры на разграбление Суджи

Правду раскрыла фотография в интернете: ВСУ продавали украинцам мародёрские шоп-туры на разграбление Суджи

Юлия Банишевская Мародёрство ВСУ в Курской области побило все рекорды цинизма. Помимо того, что боевики грузовиками вывозили добро из чужих домов, они ещё и продавали украинцам абонементы на разграбление оккупированной Суджи.

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