Водитель микроавтобуса, в котором перевозилось более 500 килограмм взрывчатки, рассказал, что держал путь в Пятигорск.
Водитель задержанного со взрывчаткой авто заявил, что ехал в Пятигорск
Комментарии
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Ольга Александрова
Вез когда , веса более полу тонны не почувствовал, а ехал по трассе 129 и тормозил? А нагрузку на ось сделал заранее усиленную.
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10 час.
Владимир Алтайцев
выкручивается сволочь.
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4 час.
ВМ
Владимир Минаков
Взрывчатое вещество не лежало, как груз, а было расположено на стенках бусика в виде утеплителя салона и покрашено. А применить могли и при перегоне в Крым, на мосту - отличить от нанесенного утеплителя в виде монтажной пены весьма сложно, а количества этого вещества, вероятно, хватило бы для исполнения задуманного... Так ведь уже подобное было...
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4 час.
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