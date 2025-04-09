Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Свежие комментарии

  • Владимир Минаков
    Взрывчатое вещество не лежало, как груз, а было расположено на стенках бусика в виде утеплителя салона и покрашено.  ...Водитель задержан...
  • Владимир Алтайцев
    выкручивается  сволочь.Водитель задержан...
  • Run Николаева
    Согласна!Девочка-людоед вы...

Водитель задержанного со взрывчаткой авто заявил, что ехал в Пятигорск

Водитель задержанного со взрывчаткой авто заявил, что ехал в Пятигорск

Водитель микроавтобуса, в котором перевозилось более 500 килограмм взрывчатки, рассказал, что держал путь в Пятигорск.

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Комментарии
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Ольга Александрова
Вез когда , веса более полу тонны не почувствовал, а ехал по трассе 129 и тормозил? А нагрузку на ось сделал заранее усиленную.
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10 час.
Владимир Алтайцев
выкручивается  сволочь.
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4 час.
ВМ
Владимир Минаков
Взрывчатое вещество не лежало, как груз, а было расположено на стенках бусика в виде утеплителя салона и покрашено.  А применить могли и при перегоне в Крым, на мосту - отличить от нанесенного утеплителя в виде монтажной пены весьма сложно, а количества этого вещества,  вероятно, хватило бы для  исполнения задуманного... Так ведь уже подобное было...
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4 час.
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