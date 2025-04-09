Водитель задержанного со взрывчаткой авто заявил, что ехал в Пятигорск

Вез когда , веса более полу тонны не почувствовал, а ехал по трассе 129 и тормозил? А нагрузку на ось сделал заранее усиленную.

ВМ

Владимир Минаков

Взрывчатое вещество не лежало, как груз, а было расположено на стенках бусика в виде утеплителя салона и покрашено. А применить могли и при перегоне в Крым, на мосту - отличить от нанесенного утеплителя в виде монтажной пены весьма сложно, а количества этого вещества, вероятно, хватило бы для исполнения задуманного... Так ведь уже подобное было...