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Госэкспертиза согласовала проект достройки второго этапа проблемного ЖК «Остров Эрин»

Госэкспертиза согласовала проект достройки второго этапа проблемного ЖК «Остров Эрин»

Московский фонд защиты прав дольщиков (Фонд) получил положительное заключение государственной экспертизы на второй этап проблемного жилого комплекса «Остров Эрин» (корпус 1, секции 1-4), расположенного в деревне Раево Краснопахорского поселения ТАО.

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